МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером в пятницу снова растут, инвесторы в том числе обратили внимание на данные о продолжающемся снижении буровой активности в США, при этом в течение дня направление движения котировок несколько раз менялось.

По состоянию на 21.07 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 3,8%, до 22,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,79%, до 117,29 доллара за баррель.

Ещё с утра нефтяные цены подскакивали примерно на 5%, но днём уже перешли к снижению. Такая неустойчивая динамика была вообще характерна для заканчивающейся недели. Её начало ознаменовалось крайней волатильностью нефтяных цен. А стоимость майского фьючерса WTI, торги которым закрылись во вторник, в понедельник впервые в истории стала отрицательной и достигла максимального падения до минус 40 долларов за баррель.

Такая динамика повлекла за собой обвал цен на июньские фьючерсы нефти обеих марок: во вторник WTI дешевела до 6,6 доллара за баррель, а цена Brent на следующий день опустилась ниже 16 долларов. Но в последующие дни цены начали восстанавливаться, поскольку инвесторы стали обращаться внимания на сообщения СМИ о том, что многие страны готовы начать сокращения добычи уже сейчас, не дожидаясь 1 мая, когда вступит в действие новое соглашение ОПЕК+.

Кроме того, на настроения инвесторов влияла растущая напряженность между США и Ираном. Так, американский президент Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам Штатов уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей в Персидском заливе. После этого МИД Ирана выразил протест.

Тем временем, ранее вечером в пятницу, нефтегазовая компания Baker Hughes сообщила, что за неделю, завершившуюся 24 апреля, число действующих нефтяных буровых установок в США уменьшилось на 60, до 378 агрегатов. Показатель снижается уже шесть недель подряд. За это время он опустился на 45%, с первоначальных 638 буровых, или, по данным СМИ, до минимального уровня с июля 2016 года.