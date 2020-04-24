МОСКВА, 24 апр /ПРАЙМ/. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование по поводу падения нефтяных цен до минус 40 долларов за баррель, которое произошло в понедельник, сообщил представитель регулятора.

В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые достигла отрицательной стоимости на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), цена опускалась до минус 40,32 доллара за баррель.

"Мы должны понять, почему появилась такая цена в конкретном месте в конкретное время. В подобной ситуации мы рассматриваем все возможные объяснения, но этот случай мы исследуем более подробно из-за экстремальной динамики цен", — заявил комиссар CFTC Дэн Берковиц в интервью агентству Рейтер.

По его словам, регулятор изучит причину такой динамики, включая и возможность того, был ли нарушен Закон о товарных биржах.