ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — ПРАЙМ. Россия сможет существовать в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Да. Сможет. Есть хороший задел, задел прочности, наша так называемая подушка безопасности. Поэтому надо быть чрезвычайно рачительными в использовании резервов", — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, сможет ли Россия существовать в условиях экстремально низких цен на нефть.

По его словам, именно поэтому нельзя поддаваться каким-то популистским настроениям, "что давайте все раздадим сиюминутно, зальем деньгами экономику".