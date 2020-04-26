ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьёзно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.

В понедельник, 20 апреля, стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые достигла отрицательной стоимости на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), цена опускалась до минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник это негативно повлияло и на июньские фьючерсы. Но в последующие дни цены начали восстанавливаться на коррекции, а также поскольку инвесторы стали обращать внимания на сообщения СМИ о том, что многие страны готовы начать сокращение добычи сырья уже сейчас, не дожидаясь 1 мая, когда вступит в действие новое соглашение ОПЕК+.

"Я не считаю, что к этой истории нужно относиться слишком серьезно, как будто вся нефть теперь будет стоить дешевле. Это, во-первых, бумажная торговля, это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по бросовой цене. Это особая ситуация, она никакого отношения не имеет к реальному рынку нефти", — сказал министр в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он считает, что вскоре стабильность на нефтяном рынке восстановится.

"Ну, мы видели, что буквально на следующей неделе (стоимость нефти составила — ред.) 8-10 долларов за баррель, сегодня это порядка 16-17 долларов за баррель. По мере того, что ситуация будет балансироваться, я думаю, и цены будут более стабильны и понятны", — сказал Новак.