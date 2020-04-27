МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Американская компания Diamond Offshore, действующая в сфере обслуживания и оборудования нефтяных скважин, запросила защиту от кредиторов согласно главе 11 Кодекса США о банкротстве из-за ситуации с ценами на нефть и пандемии коронавируса, сообщает газета Wall Street Journal.

Компания отметила, что эти действия последовали после того, как эпидемия COVID-19, снижение активности бизнеса и обрушение цен на нефть привели к резкому спаду спроса на услуги Diamond Offshore по бурению скважин.

Недавно нефтедобывающая компания пропустила регулярные выплаты держателям облигаций, что, как сообщает газета, запустило 30-дневный период отсрочки, в течение которого необходимо либо осуществить пропущенные выплаты, либо объявить дефолт. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) также понизило кредитный рейтинг Diamond Offshore до "D".

По данным издания, доход компании в прошлом году составлял 981 миллион долларов. В ходатайстве в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, нефтедобывающая компания оценила свои активы в 5,8 миллиарда долларов, а долги в 2,6 миллиарда долларов.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.

Ранее цены на нефть вновь упали, в понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник упали в цене и июньские фьючерсы на нефть: нефть WTI дешевела до 6,55 доллара за баррель, цена Brent — опускалась ниже 18 долларов. В четверг цены восстановились примерно до 18 долларов и 23 долларов за баррель соответственно.