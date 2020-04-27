МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Импорт нефти в Китай из России в марте вырос на 31% в годовом выражении, в то время как из Саудовской Аравии — упал на 1,6%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в марте импорт нефти в Китай вырос на 4,5% в годовом выражении — до 9,68 миллиона баррелей в сутки, пишет агентство. Объем поставок из Саудовской Аравии в марте составил 7,21 миллиона тонн, или 1,7 миллиона баррелей в сутки. Россия в отчетном месяце поставила 7,02 миллиона тонн (1,66 миллиона баррелей в сутки).

Агентство обращает внимание, что китайские НПЗ запаслись дешевым сырьем, несмотря на падение внутреннего спроса на топливо и снижение переработки из-за пандемии COVID-19.