МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что способный достроить российский "северный поток" корабль-трубоукладчик "Академик Черский" часто меняет порты назначения из стремления избежать американских санкций.

Об этом Юшков заявил в эфире НСН.

"Почему "Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока — 2"? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", — отметил специалист.

Он также напомнил, что судно-трубоукладчик является единственным в настоящий момент кораблем, который способен достроить "Северный поток — 2". Только это судно оснащено системой динамической стабилизации, которую Копенгаген считает обязательной для работ в датской акватории.

У России есть еще два судна, которые могут вести аналогичные работы. Это "Фортуна" и Defender. Но для привлечения к работам этих кораблей потребуется получить разрешение от властей Дании.

Напомним, что "Академик Черский" вышел из российского дальневосточного порта Находка в феврале текущего года, после чего неоднократно менял курс.