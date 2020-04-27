МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Прирост спроса на нефть наблюдается в некоторых странах Центральной и Северной Европы, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Буквально сегодня мы видели информацию, что в странах Центральной и Северной Европы есть уже некоторые такие ростки позитивные прироста спроса. Если там на автозаправочных станциях падение спроса составляло до 70%, сегодня уже по некоторым странам мы видим снижение этого показателя до 60-65%. Это позитивно и, на мой взгляд, это даст положительный сигнал рынку", — сказал Новак в интервью на телеканале "Россия 24".

"Разбалансировка рынка, которая происходит, говорит о том, что участники рынка по-разному воспринимают текущую ситуацию, по-разному прогнозируют, что будет через неделю, через месяц или через квартал, полгода. Есть разные, действительно, оценки, но большинство экспертов сходятся в том, что на сегодняшний день мы имеем пик снижения спроса", — добавил он.

По словам главы Минэнерго, спрос на нефть будет восстанавливаться в любом случае.

"Важно понимать вот этот баланс между тем снижением спроса, которое существует — и оно будет уменьшаться по мере наращивания потребления нефтепродуктов в мире, — и возможностью, которая есть в качестве сокращения предложения, и разницу, которая ложится на заполнение хранилищ. Нам важно пройти вот этот пик, чтобы не заполнить хранилища, потому что, понятно, при полном заполнении хранилищ наступает ситуация полного коллапса, и этого хотелось бы избежать", — заключил министр.