МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Прохождение самого сложного периода для нефтяного рынка будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и дальнейшего восстановления мировой экономики, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мне кажется, что многое будет зависеть от того, как будет дальше развиваться история, связанная с распространением пандемии в мере и с теми мерами, которые уже приняты, и насколько они быстро они будут сниматься, насколько быстро будет восстанавливаться нормальная жизнедеятельность, авиационное и транспортное сообщение, работа предприятий, восстановление экономики в мире", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, пройдены ли самые страшные потрясения на нефтяном рынке.

"Четко сказать, как это будет по дням происходить, трудно", — отметил он.

Новак добавил, что, скорее всего, во втором полугодии экономика начнет восстанавливаться и спрос на энергоресурсы будет расти.