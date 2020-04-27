МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" раскрыл совокупную долю владения топ-менеджмента и членов совета директоров акциями компании, отметив, что на главу компании Вагита Алекперова приходится 28,22%, а вице-президента Леонида Федуна — 9,28%, говорится в проспекте к еврооблигациям "Лукойла", который имеется в распоряжении РИА Новости.

"По состоянию на 31 марта 2020 года президент "Лукойла" Вагит Алекперов и вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун являлись прямыми или косвенными владельцами или бенефициарами… 28,22% и 9,28% соответственно", — говорится в документе.

"Совместно с другими членами совета директоров "Лукойла, а также правления они коллективно владели, прямо или косвенно, или были бенефициарами… приблизительно 39,01% "Лукойла" по состоянию на 31 марта 2020 года", — также указывается в документе.