МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Прибыль от продаж "Сургутнефтегаза" в первом квартале 2020 года из-за обвала цен на нефть сократилась в 3,4 раза в годовом выражении, до 32,902 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в компании.

"В связи с падением цен на нефть в первом квартале 2020 года прибыль от продаж ПАО "Сургутнефтегаз" за первый квартал 2020 года сократилась до 32,902 миллиарда по сравнению с 112,453 миллиардами рублей за первый квартал 2019 года", — заявили в пресс-службе компании.

"За март 2020 года получен убыток от продаж в размере 12,104 миллиарда рублей", — также сообщил "Сургутнефтегаз".

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Сфера деятельности компании охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; добычу и реализацию нефти и газа; производство и сбыт нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.