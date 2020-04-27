МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Удорожание российской нефти Urals к марке Brent обусловлено сокращением ее физического объема поставок. Однако российский бюджет это не пополнит – он сверстан из 42 долларов за баррель, а Urals сейчас стоит лишь 16, напоминают эксперты.

Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 0,68 доллара, до 16,39 доллара за баррель. Теперь отечественная марка торгуется с премией в 0,2 доллара за баррель к североморской Brent, сообщает агентство Argus. При этом в Южной Европе Urals слегка подешевела — на 0,37 доллара, до 14,94 доллара за баррель.

По оценке опрошенных "Прайм" экспертов, это происходит из-за снижения объема поставок российского сорта на фоне снижения добычи – новое соглашение ОПЕК+ еще не вступило в силу формально, но фактически ограничения уже начинаются. "На физическом рынке всю прошлую неделю Urals торговался выше Brent в среднем на 2,5 доллара — для сравнения, в 2019 году Urals продавался со средним дисконтом 1,4 доллара", — говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

МАЙСКОЕ СУЖЕНИЕ СПРЕДА

Сокращение объема продаж будет продолжаться и дальше. По майской программе отгрузок, экспорт Urals из балтийских портов должен сократиться почти на 40% относительно апреля, до минимального уровня с декабря 2014 года — 997 тысяч баррелей в сутки (или 4,3 миллиона тонн).

Сужение спреда отражает ожидаемое снижение добычи и экспорта Urals в мае, рассуждает аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. "По данным Argus, экспорт нефти из портов РФ, обслуживаемых "Транснефтью", сократится по графику почти на 30% (по моей оценке), а из трех основных портов европейского направления — на 42% к апрелю", — отметил он.

Снижение экспорта Urals в ЕС почти на 900 тысяч баррелей в сутки не могло не сузить спред. Соотношение объемов Urals и других сортов на рынках все время меняется, однако такого падения поставок в такой короткий срок, возможно, не было никогда, полагает он.

Исходя из этого, шанс на сохранение ценового соотношения между Brent и Urals в пользу последнего есть, и неплохой, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "Ситуация на рынке тяжелых сортов нефти может выступать фактором в пользу сохранения данных премий. Поставки высокосернистых сортов будут сокращаться как за счет действия сделки ОПЕК++, в рамках которой РФ как один из наиболее крупных поставщиков тяжелого сырья будет сокращать свою добычу, так и за счет сохранения проблем у таких производителей, как Иран и Венесуэла", — пояснил он.

В то же время с учетом того, что волатильность на нефтяном рынке сохраняется на высоких уровнях, ценовые соотношения Brent и Urals могут меняться, в том числе из-за действий спекулянтов на рынке, добавил эксперт.

БЮДЖЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Аналитики напоминают, что к котировкам Urals привязана большая часть экспорта российской нефти, и, исходя из нее рассчитываются отраслевые налоги. Но делать выводы о том, что сложившееся ценовое соотношение с Brent окажет позитивное влияние на российский бюджет на основании одной недели функционирования рынка, тем более в кризисных условиях, неправильно.

Потери бюджета определяются разницей между параметрами бюджета и фактическими ценами. "Пока исчезла скидка Urals к датированному Brent и снизилась — к июньскому контракту Brent (примерно с 15 до 5 долларов). В абсолютном выражении Urals подорожал на прошлой неделе на 2-3 доллара, но лишь до уровня 16 долларов", — напомнил Кокин.

При этом российский бюджет сверстан из 42 долларов за баррель. Таким образом, при текущей цене российский бюджет практически не получает отраслевых налогов, а компании с трудом покрывают свои операционные издержки.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

По мнению Маринченко, на рынке пока будет сохраняться значительная волатильность, в том числе между ценами различных сортов нефти, связанная с непредсказуемостью изменения загрузки НПЗ и неравномерным сокращением добычи в разных странах. "Предсказать, какой будет премия или дисконт в период волатильности, невозможно. После нормализации ситуации на рынке и восстановления спроса, Urals почти наверняка опять будет торговаться с дисконтом", — считает он.

По мнению Покатовича, даже в случае сохранения премии Urals к Brent доходная часть российского бюджета будет оставаться под давлением – общая ценовая конъюнктура в нефти в этом году, скорее всего, будет подавленной. "Мы ожидаем, что лишь к концу года ценовой конъюнктуре в Brent удастся реализовать устойчивое восстановление к уровням 35-45 долларов за баррель", — прогнозирует он.

После пандемии, возможно, рынок вернется к прежним ценовым пропорциям между сортами. Многое будет зависеть и от поставок саудовского сорта Arab Light в Европу. "Кстати, я не исключаю, что снижение добычи Саудовской Аравии тоже сыграло роль в усилении Urals к Brent — сейчас сообщается, что саудовцы уже начали уменьшать добычу, не дожидаясь 1 мая", — заключил Кокин.​