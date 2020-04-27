МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Винить в сложившейся панике на рынке нефти можно полностью Федеральную резервную систему (ФРС) США, которая легким доступом к кредитованию обеспечила возможность многим производителям оставаться на рынке и наращивать добычу, когда на самом деле они должны были с него уйти, считает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

"То, что мы наблюдаем сейчас на рынке нефти, в этом вы можете напрямую винить Федеральную резервную систему, в той панике, которая сейчас наблюдается… Потому что легкие деньги на протяжении последних 10 лет сделали возможным для производителей, которые не должны быть в бизнесе, оставаться в бизнесе", — сказал он в ходе вебинара Saxo Bank.

"Они занимали, речь особенно идет о производителях в США, они занимали в банках, потому что кредиты были легкодоступны. Они занимали…, хотя с экономической точки зрения в этом не было никакого смысла, это привело к росту добычи более быстрыми темпами, чем рост спроса по всему миру, и это накладывало давление на ОПЕК и Россию до такой степени, что им просто надоело", — добавил он.

Как следует из данных управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, добыча нефти в Соединенных Штатах за последние 10 лет выросла более чем 2 раза — с 5,484 миллиона баррелей в сутки в 2010 году до 12,232 миллиона баррелей в сутки в 2019 году. За этот период ее рост прерывался лишь однажды, в кризисный для рынка нефти 2016 год, но с началом сделки ОПЕК+ в 2017 году увеличение производства возобновилось. Более того, на США приходился основной прирост предложения в последние годы.

Идиллия американской нефтяной промышленности нарушилась в 2020 году, когда рост производства среди стран вне ОПЕК+ наложился на падение спроса в мире из-за пандемии коронавируса. В итоге, в марте альянс не смог договориться по дальнейшей судьбе своей балансирующей рынок сделки, и она распалась, а бывшие союзники начали борьбу за его долю.

Однако на фоне угрозы полного заполнения нефтехранилищ в мире ОПЕК+ возобновили переговоры в апреле и даже привлекли к ним страны G20. Сам альянс с мая начнет новое сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки, уверяя, что с учетом производителей из G20 с рынка уйдет до 15-20 миллиона баррелей в сутки. Но учитывая, что формальное обещание сократить производство дали только страны ОПЕК+, а также сильно превышающее эти объемы падение спроса, аналитики считают его недостаточным для восстановления баланса.