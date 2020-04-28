МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. Давление на рынке нефти сохранится ближайшие четыре — шесть недель, может произойти очередное падение нефтяных котировок до нулевых отметок, прежде чем цены на нефть перейдут к росту, считает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.

"Все улучшится и улучшится значительно, если говорить о динамике цен. Но прежде чем мы доберемся до этого момента, мы столкнемся с беспрецедентным уровнем давления, которое будет оказано на рынок в течение следующих четырех — шести недель. И я еще раз подчеркну, что есть риск того, что мы снова увидим марку WTI по цене 0 долларов за баррель, и мы также можем увидеть близкую к нулю цену Brent", — сказал Хансен в ходе вебинара Saxo Bank.

"Вот как критична ситуация. И чтобы понять ее, нам всего-то нужно посмотреть на цифры", — добавил он. Хансен напомнил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует в апреле падение спроса на нефть на 29 миллионов баррелей в сутки, а в мае показатель замедлится лишь до 26 миллионов. При этом реальное сокращение добычи ОПЕК+, вероятно, будет около 6 миллионов баррелей в сутки вместо 9,7 миллиона. "Таким образом, на рынке будет большой разрыв", — отметил эксперт.

Такая ситуация накладывает на рынок нефти большой отпечаток, говорит Хансен. К примеру, запасы нефти в США продолжают рост, а места в крупнейшем в Соединенных Штатах нефтехранилище в Кушинге, Оклахома, по факту уже не осталось. "Потому что эти 16 миллионов баррелей, которые были доступными по итогам прошлой недели, уже зарезервированы. Это и является причиной того, почему произошел коллапс с нефтью WTI", — пояснил он.

"Если мы не увидим значительный рост спроса в ближайшее время, потенциально в мире могут закончиться свободные хранилища нефти в ближайшие четыре – шесть недель… Что происходит, когда заканчиваются хранилища?.. Вы просто не сможете добывать нефть… Поэтому есть риск, что в ближайшие несколько недель придется сократить или вынуждено прекратить добывать около 20 миллионов баррелей в сутки. А прежде чем это произойдет, вероятно, мы увидим дальнейшее падение нефти", — сказал Хансен.

По его словам, производители нефти, нефтяные компании это понимают, а потому многие из них ускоренно пытаются сейчас сократить добычу. Однако в текущих условиях все же есть риск столкнуться с нехваткой нефти в мире в ближайшие 9-12 месяцев, когда начнет восстанавливаться спрос после пандемии коронавируса.