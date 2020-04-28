МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве (SPR), сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник.

"В этом месяце 1,1 миллиона баррелей было доставлено в Национальный стратегический резерв", — пишет агентство. По словам источника, ранее в этом месяце минэнерго США заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти.

Агентство отмечает, что большая часть нефти будет поставлена в мае и июне. При этом компании могут планировать возврат своей нефти до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.

Договоренности между компаниями и минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели. Министерство 14 апреля сообщало, что приступило к переговорам с девятью нефтяными компаниями США о заключении контрактов по предоставлению им емкостей в нацрезерве.

Цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США Дональд Трамп поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.