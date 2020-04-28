МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Нигерия установила официальные цены по поставкам нефти марки Qua Iboe на май со скидкой в 3,92 доллара за баррель к стоимости цены марки Brent, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на прайс-лист, с которым ознакомилось агентство.

Агентство отмечает, что таким образом на данную марку нефти установлена самая низкая цена, по крайней мере, с 2002 года. В апреле скидка Нигерии по поставкам нефти составляла 3,1 доллара за баррель к стоимости нефти марки Brent.

Кроме того, Нигерия установила цену барреля нефти марки OSP Bonny Light на май со скидкой в 3,95 доллара к стоимости нефти марки Brent против скидки в 3,29 доллара в апреле.

Это уже не первая страна, которая снижает майские цены на нефть. Так, в начале апреля саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco объявила цены по поставкам нефти на май, снизив их для Азии и повысив для США.

Снижение цен происходит после того, как ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.