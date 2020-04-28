МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вступление в силу в мае сделки ОПЕК++ побудит рынок к постепенной балансировке, но ждать значительного роста цен на нефть в ближайшее время не стоит, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Рассчитываем, что в мае со вступлением сделки ОПЕК++ в силу рынок будет постепенно балансироваться… В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за затоваривания рынка", — написал Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".

Он добавил, что балансировка рынка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.