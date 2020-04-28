МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" в рамках размещения десятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность около 4,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Разместить бумаги с погашением в мае 2030 года компания планирует во вторник. Организаторами выступают Citi, Societe Generale, а также Газпромбанк.

В связи с планируемым размещением компания в понедельник провела конференц-звонок с инвесторами.