МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Место в нефтехранилищах Южной Кореи для сдачи в аренду закончилось на фоне переизбытка мирового предложения сырья, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По словам источника, южнокорейская государственная нефтяная корпорация (Korea National Oil Corp., KNOC) в настоящее время сдает в аренду пространство для хранения порядка 30 миллионов баррелей третьим сторонам. Некоторые краткосрочные договоры аренды истекают позднее в текущем году, и освободившиеся складские площади будут отведены для стратегических целей или для оказания помощи местным компаниям.

Причиной этому послужило сокращение потребления нефти по всему миру и рост спроса на услуги нефтехранилищ на фоне низких цен на нефть. Поскольку многие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не могут полностью остановить свою работу из-за существующих контрактов с поставщиками, им нужно пространство для хранения как сырой нефти, так и топлива.

Агентство отмечает, что Южная Корея, где расположены крупнейшие НПЗ в Азии, занимает четвертое место по объему коммерческих хранилищ в регионе после Китая, Японии и Индии.

При этом, по словам источника, KNOC, помимо резервуаров, которые сдаются в аренду, также располагает средствами для хранения стратегических резервов Южной Кореи. В целом у компании есть пространство для хранения приблизительно 140 миллионов баррелей нефти.