МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "Татнефть" после снятия в будущем ограничений по ОПЕК+ не будет испытывать проблем с восстановлением работы скважин, заявил заместитель гендиректора компании по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов.

"Большая часть останавливаемых скважин не осложнены какими-либо факторами… Что касается компании "Татнефть", я не думаю, что будут какие-то препятствия для того, чтобы запустить эти скважины в эксплуатацию и возобновить добычу", — сказал топ-менеджер в ходе онлайн-конференции в рамках Тюменского нефтегазового форума.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

"Татнефть" в рамках соглашения по сокращению добычи ОПЕК+ остановит почти 40% эксплуатационного фонда скважин, заявил Халимов.

"Остановка почти 20% добычи нефти, а если говорить об эксплуатационном фонде, это почти 40% эксплуатационного фонда добывающих скважин мы вынуждены остановить, то это не может не сказаться на показателях разработки", — сказал Халимов в ходе онлайн-конференции в рамках Тюменского нефтегазового форума.

"Мы будем поддерживать работоспособность этих скважин", — продолжил он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.