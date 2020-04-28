МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Вопрос корректировки демпфера в нефтянке как в интересах бюджета, так и в интересах переработчиков, может быть поднят вскоре, дополнительные новации будут озвучены на этой неделе, заявил помощник руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов.

"С одной стороны, у нас демпфер работает, прежде всего, на интересы бюджета сейчас. В этой ситуации вопрос будет поднят: какое правильное соотношение интересов переработчиков, интересов розничных и сбытовых сетей и интересов бюджета должно быть отрегулировано, каким образом этот интерес в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе должен работать. На этой неделе вы услышите дополнительные новации и позицию президента по этому вопросу", — сказал он в ходе выступления на онлайн-конференции Тюменского нефтегазового форума.

Демпфирующий коэффициент является частью расчета обратного акциза на нефть, который выплачивается российским переработчикам в качестве компенсации за рост цен на сырье в рамках налогового маневра. Он задуман как механизм для предотвращения повышения цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Отрицательный демпфер означает, что нагрузка на российских нефтяников вырастет ещё сильнее.

В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

Как отмечал глава Минэнерго РФ Александр Новак, бюджет России получит 1 триллион рублей за счет демпфера в случае цены нефти в 20 долларов за баррель. Министр также говорил, что этот налоговый инструмент обеспечивает сейчас стабильные, не растущие выше инфляции розничные цены на топливо.