МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Фортума" по МСФО в 2019 году выросла на 15,9% по сравнению с 2018 годом, до 17,06 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка от реализации снизилась на 0,7% и составила 78,011 миллиарда рублей.

Операционная прибыль компании увеличилась при этом на 13,6%, до 25,074 миллиарда рублей.

Прибыль до налогообложения выросла на 15,4%, до 21,579 миллиарда рублей. Базовая и разводненная прибыль на акцию подросла на 15,9%, составив 19,38 рубля.

Активы компании снизились за год на 6,3% и составили 183,466 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 2,4%, до 69,58 миллиарда рублей, краткосрочные — снизились на 23,2%, до 7,97 миллиарда.

Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.