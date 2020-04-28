МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" 30 апреля определит позицию по сокращению добычи нефти компанией в мае-июле 2020 года относительно утвержденного бизнес-плана на 2020 год, говорится в материалах "Роснефти".

"Повестка заседания совета директоров эмитента: Об определении позиции совета директоров ПАО "НК "Роснефть" в отношении сокращения добычи нефти компании в мае-июле 2020 г относительно утвержденного бизнес-плана 2020 г в целях исполнения Российской Федерацией решений министерской встречи стран крупнейших производителей нефти по сокращению добычи нефти от 12 апреля 2020 г", — отмечается в сообщении.

Заседание совета директоров компании состоится 30 апреля.