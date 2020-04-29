МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) Рустам Танкаев прогнозирует, что нефтные котировки отыграют весеннее падение уже в текущем 2020 году. Нефть дорожает на 2-11%, отыгрывая потери в начале недели

Об этом он рассказал в интервью с НСН.

По мнению аналитика, восстановление мирового рынка нефти связано с разработкой надежной и универсальной вакцины против нового коронавируса напрямую.

"Судя по всему, это будет во второй половине этого года. Где-то к осени мы увидим стабильную положительную динамику на нефтяном рынке, а к декабрю статус-кво восстановится, и цены выйдут на равновесное значение порядка 60 долларов за баррель", — рассказал Танкаев.

Сейчас, по его мнению, колебания цен на нефть эксперт связаны со спекулятивными играми на разобщенных сырьевых рынках.

Танкаев особо отметил, что в текущей ситуации на сырьевом рынке Российская Федерация чувствует себя гораздо лучше, чем Саудовская Аравия. Он это объяснил тем, что, в условиях почти десятикратного удорожания фрахта танкеров, у России есть трубы.