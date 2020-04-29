МИНСК, 29 апр — ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн, при этом республика продолжит работу с альтернативными поставщиками сырья, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн. Продолжится работа и с альтернативными источниками. Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков", — заявил Тищенко.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в апреле получили для переработки около 2 миллионов тонн нефти, в том числе 1,56 миллиона тонн были поставлены из РФ.

"В апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 миллионов тонн нефти. Из них 1,56 миллиона тонн — это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом", — сказал Тищенко.

Он уточнил, что "остальной объем составили танкерные поставки и собственная добыча (нефти — ред.)".