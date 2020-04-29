МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Россия при принятии решения об участии в сделке ОПЕК+ исходила из своих интересов, это не было "болезненной уступкой", как писал ряд СМИ, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Газете.Ru".

"Я не согласен с ними, мы исходили в первую очередь из интересов России, взвешивали все "за" и "против". Учитывая, что текущая ситуация действительно неординарная, все вместе договорились о пропорциональном сокращении добычи… В сделке в качестве потенциальной заложена добыча в 11 миллионов баррелей, мы от нее сокращение отсчитываем. А фактическая добыча у нас в феврале была на уровне 10,5 млн. Поэтому я не понимаю, о какой уступке Bloomberg говорит", — сказал он, отвечая на вопрос о его отношении к тому, что Блумберг назвал участие РФ в сделке "болезненной уступкой".

Новак также не считает, что произошедшее в марте падение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ было нефтяной войной. "Я бы не называл это войной, это работа в текущих рыночных условиях всех нефтяных компаний. Они учитывают падение спроса, свои возможности, договоренности с покупателями нефти и так далее. Это обычная рыночная ситуация на рынке в период переизбытка товара", — сказал он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.