МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Минэнерго прогнозирует снижение добычи нефти в России по итогам 2020 года на 10% по сравнению с показателем прошлого года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.

"В мае месяце сокращение составит 19% примерно к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения, и со второго полугодия постепенного сокращения по итогам года прогнозируется снижение добычи примерно на 10% к уровню прошлого года", — сказал он.

Дисбаланс на мировом рынке нефти во второй половине мая должен уменьшиться на фоне начала действия в начале месяца сделки ОПЕК+ и ослабления карантинных мер рядом стран, сообщил Новак.

"На рынке мы видим "зеленые ростки" увеличения спроса. В Северной и Центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10-15 процентных пунктов, то есть с 70% до 55-60%. Мы также видим заявление ряда стран о постепенном ослаблении ограничительных мер в мае. С учетом этого, а также с учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+… дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться, и есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках начиная со второго полугодия", — сказал Новак.

Он также сообщил, что падение заказов в нефтесервисной отрасли РФ может составить до 30-40% из-за сокращения добычи нефти; важно сохранить этот сегмент отрасли для быстрого восстановления добычи.

По словам Новака, снижение объемов добычи нефти в рамках ОПЕК++, в частности, существенно повлияет на нефтесервисный сегмент. "Падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%, в некоторых случаях и больше", — сказал он.

"Нефтесервисный сегмент — это важный сегмент для отрасли нефтегазовой. На сегодня 1,5 триллиона выручки для отрасли, более 150 тысяч занятых в отрасли, и конечно… это важный элемент нефтедобычного сегмента. Нам важно сохранить этот сегмент для быстрого восстановления добычи, когда мировая экономика начнет восстановление", — подчеркнул глава Минэнерго.