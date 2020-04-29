МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин в ходе совещания по развитию энергетики в среду заявил, что мировой энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями, но то, что происходит сейчас — такого еще не было.

"В свою очередь отмечу: глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, это правда. Я видел некоторые ваши заявления публичные и согласен: такого еще не было", — сказал президент.

"Но чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+", — добавил он.