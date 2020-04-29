МИНСК, 29 апр — ПРАЙМ. Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии, объемом 80 тысяч тонн, транспортировка будет осуществляться танкером через порт в литовской Клайпеде, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Закуплен пока один танкер, это первый танкер нефти (от Саудовской Аравии, который купила Белоруссия – ред.). Он должен прибыть в порт Клайпеды 11 мая. Объем – 80 тысяч тонн. Продавец – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco", — сказал Тищенко.

Также, по его словам, в вопросах других возможных закупок сырья белорусской стороной у Саудовской Аравии "подскажет рынок".