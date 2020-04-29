МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 8-33% после публикации статданных минэнерго США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 32,98%, до 16,41 доллара за баррель. Минутами ранее ее стоимость подскочила более чем на 35%, до 16,63 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 8,18% — до 24,6 доллара за баррель. Показатель уже поднимался выше 10%, до 25,19 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на Brent растет на 13,98% — до 23,32 доллара за баррель.

Минутами ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 апреля, увеличились на 9 миллионов баррелей, или на 1,7%, до 527,6 миллиона баррелей. Показатель оказался лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали более сильного роста запасов, на 10,6 миллиона баррелей.

При этом показатели добычи нефти в США, запасов бензина и стратегического резерва нефти в стране также уменьшились, что способствовало росту оптимистичных настроений.

"Отчасти благодаря лучшим, чем ожидалось, или точнее не таким плохим, как ожидалось, данным по запасам в США, стоимость WTI смогла наверстать упущенное", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков JBC Energy.