КАЗАНЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Компания "Татнефть" сохранит в рабочем состоянии скважины, работа которых будет приостановлена в рамках нового соглашения по сокращению добычи ОПЕК+, инвестиции в развитие компании будут продолжены, сокращение персонала не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании в среду.

В среду в ходе онлайн-конференции в рамках Тюменского нефтегазового форума заместитель генерального директора "Татнефти" по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов заявил, что компания в рамках соглашения по сокращению добычи ОПЕК+ остановит почти 40% эксплуатационного фонда скважин.

"Компания приостанавливает работу почти 40% наименее эффективного эксплуатационного фонда добывающих скважин, снижает темпы развития проектов разработки сверхвязких нефтей. В то же время, в будущем после снятия ограничений остановленные скважины без каких-либо осложнений можно будет запустить в эксплуатацию… Подход к управлению фондом скважин в условиях ограничений основан на сохранении их в рабочем состоянии, что позволит нарастить добычу достаточно быстро", — сообщили в компании.

Одновременно, как отмечается, "Татнефть" реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доходности бизнеса за счет максимизации эффекта текущих инвестиционных программ, повышения эффективности использования оборотного (рабочего) капитала и контроля над затратами. При этом инвестиции в развитие, в том числе нефтепереработку, продолжаются.

"Никаких сокращений персонала не планируется. Главной ценностью компании являются люди", — подчеркнули в "Татнефти".

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".