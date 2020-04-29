ВАРШАВА, 29 апр — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG заявляет, что "Газпром" согласился снизить цену на поставляемый в республику газ в связи решением Стокгольмского арбитража.

"С удовольствием информирую, что "Газпром" объявил о применении новых ценовых условий "Ямальского" контракта, установленных решением Стокгольмского арбитражного суда", — написал глава PGNIG Ежи Квечиньский в Twitter.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Ранее в апреле PGNiG также заявила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, которые действовали до решения Стокгольмского арбитража. По данным польской компании, за газ, поставленный в марте и первой половине апреля, "Газпром" выставил ей счета "в обход новых ценовых условий". В PGNiG также заявили, что не получили от "Газпрома" корректировок счетов-фактур.