МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2019 году заключила договоры на поставку нефти в Польшу общим объемом до 12 миллионов тонн, в Чехию – до 15,1 миллиона тонн, говорится в обращении главы "Роснефти" Игоря Сечина, слова которого приводятся в годовом отчете компании.

"…Плодотворная работа продолжается и на традиционных рынках сбыта. В 2019 году были заключены договоры на поставку нефти в Польшу общим объемом до 12 миллионов тонн и в Чехию – до 15,1 миллиона тонн", — отметил он.