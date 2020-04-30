БАКУ, 30 апр — ПРАЙМ. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) в мае-декабре снизит добычу нефти на 17,4 миллиона баррелей — до 141,8 миллиона согласно обязательствам по соглашению ОПЕК+, сообщает в четверг компания.

"В результате мер, вытекающих из соглашения ОПЕК+, в мае-декабре этого года добыча сырой нефти в Азербайджане будет сокращена в общей сложности на 17,4 миллиона баррелей до 141,8 миллиона баррелей. В 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне 30,7 миллиона тонн или 226,3 миллиона баррелей в стране. Эти цифры не включают добычу углеводородов консорциумом "Шах Дениз" и Umid Babek Operating Company, которые управляют газоконденсатными месторождениями, а также добычей конденсата SOCAR Azneft PU и Bahar Energy Operating Company Limited",- говорится в сообщении.

Компания поясняет, что в мае-июне текущего года, по сравнению с утвержденным планом, ежесуточная добыча нефти в стране в 2020 году составит 96 тысяч баррелей, в июле-декабре — 63 тысяч баррелей. В январе 2021 — апреле 2022 года планируется сократить его до 30 тысяч баррелей в месяц.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Минэнерго Азербайджана ранее в апреле сообщало, что в рамках сделки страна должна поддерживать ежедневную добычу только нефти в мае-июне этого года на уровне 554 тысяч баррелей в сутки, в июле-декабре — на уровне 587 тысяч и с января 2021 года по апрель 2022 года — на уровне 620 тысяч.