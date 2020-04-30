МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в первом квартале 2020 года снизилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 20,22 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 6% и составила 192,2 миллиарда рублей. Валовая прибыль достигла 42,97 миллиарда рублей, снизившись на 48% в годовом выражении.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".