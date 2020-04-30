МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант ConocoPhillips в июне добровольно сократит добычу нефти на 460 тысяч баррелей в сутки, сообщается в пресс-релизе компании.

Ранее компания объявляла, что в мае сократит добычу на 225 тысяч баррелей в сутки.

"В настоящее время компания оценивает добровольные сокращения добычи в июне на 460 тысяч баррелей в сутки, включая 260 тысяч баррелей в сутки в регионе Lower 48 (континентальные штаты США за исключением Аляски – ред.), 100 тысяч баррелей в сутки на проекте Surmont и 100 тысяч баррелей в сутки на Аляске", — говорится в сообщении.

Компания также отметила, что решения о последующих сокращениях будут приниматься ежемесячно.

Сегмент Lower 48 представляет крупнейший регион по добыче ConocoPhillips, на данный момент ключевые его районы включают Eagle Ford, Bakken и Permian Basin.

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips была основана в 1917 году и базируется в Хьюстоне, штат Техас. Численность сотрудников составляет около 10,4 тысячи человек. Объем добычи углеводородов ConocoPhillips по итогам первого квартала составил 1,289 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.