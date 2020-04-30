МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Коммерческие хранилища нефти в США продолжают заполняться, приближаясь к рекордному уровню, и сейчас заняты на 61% от общей мощности, а показатель по крупнейшему в стране терминалу в Кушинге (штат Оклахома) уже составляет 81%, говорится в материалах управления энергетической информации (EIA) минэнерго Соединенных Штатов.

Как сообщило EIA в среду, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 24 апреля, увеличились на 9 миллионов баррелей, или на 1,7% — до 527,6 миллиона баррелей. При этом исключая объемы в трубопроводах, а также запасы в пути, показатель вырос до 399 миллионов баррелей. По данным управления, это эквивалентно 61% от общей мощности коммерческих хранилищ в стране, которая составляет 653,4 миллиона баррелей.

Также EIA сообщало, что запасы нефти в хранилищах крупнейшего в стране терминала Кушинга за отчетную неделю увеличились на 3,7 миллиона баррелей — до 63,4 миллиона. Без учета объемов в трубопроводах, этот показатель достиг 61,3 миллиона баррелей, что составляет 81% общей мощности хранилищ, которая оценивается в 76,1 миллиона баррелей.

"С 13 марта… по 24 апреля коммерческие запасы нефти в США выросли на 74 миллиона баррелей (16%) и сейчас на 8 миллионов баррелей ниже рекордного уровня, достигнутого в марте 2017 года", — отмечается в сообщении EIA.

Ранее в апреле майский фьючерс на американскую нефть марки WTI впервые в истории упал до отрицательных значений на Нью-Йоркской товарной бирже, достигнув минус 40,32 доллара за баррель. Поскольку контракт является поставочным, то такая динамика связана с опасением за нехватку места в хранилищах США, а именно в Кушинге, куда по его условиям должна поставляться нефть.

Как отмечал на этой неделе глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен, давление на рынке нефти сохранится ближайшие четыре — шесть недель, и может произойти очередное падение нефтяных котировок до нулевых отметок, прежде чем цены на нефть перейдут к росту.