МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Транснефть" согласовала размер выплат Мозырскому НПЗ в Белоруссии за некондиционную нефть, сказал в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"В настоящее время завершено урегулирование с компаниями из Казахстана, "Лукойл", "Сургутнефтегаз" в части объемов. Согласован размер выплат Мозырскому НПЗ в Белоруссии и сегодня мы подписали соглашение о регулировании с компанией "Газпром нефть", — сказал Гришанин.

По его словам, компания надеется в 2020 году финансово урегулировать ситуацию со всеми пострадавшими грузоотправителями в отношении всех объемов.