МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. "Транснефть" предлагает направить на дивиденды по итогам 2019 года 81 миллиард рублей (11,2 тысячи рублей на акцию), то есть 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, и будет придерживаться этого правила в последующие годы, заявил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

"Мы как менеджмент докладывали совету директоров позицию, которая будет в ближайшее время рассматриваться советом директоров, она одобрена комитетами советов директоров, что мы в этом году за 2019 год предлагаем начислить дивиденды в 81 миллиард (рублей — ред.), это порядка 11,2 тысячи рублей на акцию. Это 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО", — сказал Гришанин в ходе телефонной конференции.

"Все последующие годы дивидендная политика будет придерживаться этого правила", — добавил топ-менеджер.

"Транснефть" предлагает выплатить часть дивидендов за 2019 год в рассрочку на три года, заявил Гришанин.

"В связи с тем, что мы планируем дефицит денежных средств в связи с изменением грузооборота, с одной стороны, и, с другой стороны, мы понимаем невозможность адекватного повышения тарифа в текущей экономической ситуации, мы обсуждаем с правительством возможность рассрочки выплаты этих дивидендов за 2019 год тремя частями, то есть на три года вперед", — сказал Гришанин.

"Часть — примерно половину, мы предлагаем заплатить в этом году, и примерно следующую половину, то есть примерно 40 миллиардов, мы предлагаем заплатить в течение трех лет в виде надбавки к тому, что будет положено к оплате в следующий год", — уточнил он.