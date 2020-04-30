МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Оман проинформировал покупателей своей нефти о сокращении программы поставок на июль на величину до 30%, сообщил РИА Новости представитель миннефти страны.

"Оман через министерство нефти и газа сегодня проинформировал покупателей своей нефти о сокращении программы поставок на июль, сокращение оценивается в пределах 30%", — сказал он.

Он отметил, что это выше обязательств страны по сделке ОПЕК+, поскольку добыча нефти в Омане в апреле выросла.