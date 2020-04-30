Оман сократит программу поставок нефти в июле на величину до 30%
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Оман проинформировал покупателей своей нефти о сокращении программы поставок на июль на величину до 30%, сообщил РИА Новости представитель миннефти страны.
"Оман через министерство нефти и газа сегодня проинформировал покупателей своей нефти о сокращении программы поставок на июль, сокращение оценивается в пределах 30%", — сказал он.
Он отметил, что это выше обязательств страны по сделке ОПЕК+, поскольку добыча нефти в Омане в апреле выросла.
https://1prime.ru/energy/20200430/831373652.html