МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чистый убыток "Славнефти" по МСФО, приходящийся на акционеров, в первом квартале 2020 года составил 4,372 миллиарда рублей против прибыли в 7,288 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась в 1,4 раза, до уровня в 57,805 миллиарда рублей. Операционный убыток составил 4,253 миллиарда рублей против прибыли в 16,112 миллиарда рублей годом ранее. Базовый убыток на обыкновенную акцию составил 0,92 рубля против прибыли в 1,53 рубля за аналогичный период прошлого года.

Операционные расходы и затраты уменьшились на 3,1% и составили 62,254 миллиарда рублей. Производственные расходы увеличились на 42,3%, до уровня в 15,131 миллиарда рублей.

Капитал компании с конца прошлого года снизился на 2,3%, составив 259,215 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства выросли на 13,4%, до уровня в 199,179 миллиарда рублей, краткосрочные снизились на 13,6%, до 76,413 миллиарда рублей.

"Славнефть" — дочернее совместное предприятие "Роснефти" и "Газпром нефти".