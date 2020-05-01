МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ вступает в силу, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию. Альянс надеется, что сделка даст толчок рынку к восстановлению баланса, который усилится во втором полугодии по мере снятия ограничительных мер в связи в пандемией коронавируса в мире.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Впервые страны альянса смогли договориться о столь масштабном сокращении добычи, несмотря на риски ее дальнейшего восстановления. При этом достижению консенсуса предшествовала провальная встреча ОПЕК+ в марте, начало ценовой войны, борьба за долю на рынке и, наконец, разрыв предыдущей сделки.

Однако эксперты сходятся во мнении — сделки ОПЕК+ не достаточно для компенсации падения спроса, которое по оценкам МЭА только в апреле должно составить 29 миллионов баррелей в сутки, в мае замедлится лишь до 26 миллионов, а по итогам года и вовсе сократится на 9,3 миллиона, что станет крупнейшим снижением показателя в истории. При этом мировые хранилища нефти продолжат заполняться быстрыми темпами, и есть риск их полной перегрузки к концу мая — началу июня.

Все это создает крайнюю нервозность мировых цен на нефть, которые обвалились до уровней конца прошлого века — начала нынешнего. В апреле фьючерс на американскую нефти марки WTI и вовсе впервые в своей истории рухнул до отрицательных значений, достигнув минус 40,32 доллара за баррель. И повторения данной ситуации эксперты не исключают, хоть и называют апрель самым сложным месяцем для рынка.

Впрочем участники сделки ОПЕК+ и сами не отрицают, что заполнение хранилищ и отсутствие широко ожидавшихся закрепленных на бумаге обязательств стран вне альянса сократить добычу давят на рынок. Сказался и тот факт, что сделку заключили в начале апреля, но почти месяц пришлось ждать до ее фактического начала. Однако альянс настаивает — около 10 государств заявили о том, что внесут вклад в общее сокращении предложения на рынке, и даже сам называют такие договоренности, обсуждавшиеся с G20, сделкой ОПЕК++.

"Многие страны, которые не входят в ОПЕК+, заявили о готовности внести свой вклад в снижение добычи. На мой взгляд, пока из-за отсутствия официальных решений рынок их не учитывает, хотя речь может идти о достаточно больших объемах, от 5 до 10 миллионов баррелей в сутки, которые могут уйти с рынка за счет сокращения в крупных странах: США, Канаде, Норвегии, Бразилии, Колумбии", — говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак, отмечая неизбежность для многих стран в нынешних ценовых условиях свернуть производство.

При этом Новак оптимистичен: по его словам, сейчас на рынке пик падения спроса, а в странах Северной и Центральной Европы и вовсе появляются "зеленые ростки" оживления потребления нефти. "Рассчитываем, что в мае со вступлением сделки ОПЕК++ в силу рынок будет постепенно балансироваться", — говорил министр.

Он отмечал, что балансировка рынка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса. Но также подчеркивал, что в ближайшее время значительного роста стоимости барреля нефти ожидать не стоит из-за затоваривания рынка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По мнению ведущего аналитика ИК "Велес Капитал" Александра Сидорова, начало действия соглашения ОПЕК+, безусловно, является позитивным фактором для рынка. "Это самый сильный инструмент, который поможет не уйти рынку нефти на дно", — прокомментировал он РИА Новости.

Эксперт отмечает, что основная идея новой сделки ОПЕК+ заключается в поддержании цен на нефть, потому что объемов соглашения не достаточно для устранения избытка предложения в мире. "Поэтому пока пандемия на пике, рост цен если и будет, то небольшой, думаю до 30 долларов за баррель по Brent и далее боковик. Когда карантин будет сниматься, и спрос, соответственно, восстанавливаться, тогда начнется рост цен", — полагает он.

Сидоров при этом не исключает, что вполне возможно, в итоге, принятие альянсом решения усилить сокращение добычи, так как принятых мер недостаточно. "Приняли сокращение на 9,7 миллиона баррелей в сутки, а избыток составляет 25-30 миллиона баррелей в сутки. Могут увеличить квоты и повысить сокращения до 15 миллионов баррелей в сутки", — допускает он.