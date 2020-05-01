МОСКВА, 1 мая /ПРАЙМ/. Россия в феврале 2020 года сохранила за собой третью строчку в рейтинге крупнейших поставщиков нефти и нефтепродуктов в США, поставив 17,806 миллиона баррелей, свидетельствую данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Однако это на 4,5% меньше уровня января. Таким образом, на первом месте в феврале осталась Канада, поставив в США 132,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов, а на втором по-прежнему Мексика, экспортировавшая в Соединенные Штаты 23,33 миллиона баррелей. Саудовская Аравия сохранила четвертую строчку рейтинга, поставив 14,159 миллиона баррелей.

Что касается только нефти, то тут Россия все еще на седьмом месте, поставив в США 3,308 миллиона баррелей (114 тысяч баррелей в сутки) — на 11,6% больше уровня января. На первом месте осталась Канада, за которой далее следуют Мексика, Саудовская Аравия, Колумбия, Ирак, Эквадор.

В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в феврале снизился на 1,4% — до 8,457 миллиона баррелей в сутки, а экспорт вырос на 8,8% — до 9,983 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США в отчетном месяце увеличился на 1,7% — до 6,519 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 14%, до 3,708 миллиона баррелей в сутки.