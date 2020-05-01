МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром — в день, когда новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи вступает в силу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.13 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель достигал 20,45 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,66%, до 26,93доллара за баррель.

В пятницу, 1 мая, вступает в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

В то же время агентство Рейтер отмечает, что объема сокращений добычи может быть недостаточно с учетом того спроса, который исчез в условиях пандемии коронавируса, в размере около 30 миллионов баррелей в день.