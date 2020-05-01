НУР-СУЛТАН, 1 мая — ПРАЙМ. Казахстан планирует ограничить добычу нефти на средних, крупных и гигантских месторождениях в мае-июне, мелких, где ожидается естественное снижение, это ограничение не коснется, сообщает министерство энергетики республики.

"Казахстан начнет сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. В рамках соглашения ОПЕК+, предусматривающего коллективное сокращение добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, Казахстан взял на себя обязательства сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что "из-за наличия значительного профицита запасов нефти на фоне снижения спроса на нефть в мире и в Казахстане, возникает риск полного затоваривания нефтехранилищ во втором квартале текущего года и аварийных остановок казахстанских месторождений".

"В связи с этим, министерством разработан проект постановления правительства "О введении временных ограничений на пользование участками недр для проведения операций по разведке и добыче и операций по добыче углеводородов" с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти на май-июнь. Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений", — говорится в сообщении.

В информации уточняется, что "в указанный перечень недр не вошли малые и мелкие месторождения, по которым ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов". "Данное постановление предусматривает недискриминационный подход ко всем добывающим компаниям, с учетом обеспечения потребности внутреннего рынка Казахстана в необходимых объемах нефтепродуктов, а также справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти как для крупных проектов, так и для старых месторождений, находящихся на этапе естественного снижения добычи", — заявили в министерстве.