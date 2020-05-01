БАКУ, 1 мая — ПРАЙМ. Азербайджан приступает к сокращению нефтедобычи в рамках обязательств по ОПЕК+, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы, советник министра энергетики Замина Алиева.

"Азербайджан с сегодняшнего дня начинает процесс снижения добычи нефти в рамках своих обязательств по ОПЕК+. Квоты сокращения нефтедобычи пропорционально распределены между нефтегазодобывающими управлениями компании SOCAR и нефтепроизводителями, осуществляющими свою деятельность в рамках соглашений по распределению добычи и аналогичным им нефтяным контрактам", — сообщила Алиева.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Минэнерго Азербайджана ранее в апреле сообщало, что в рамках сделки страна должна поддерживать ежедневную добычу только нефти в мае-июне этого года на уровне 554 тысяч баррелей в сутки, в июле-декабре — на уровне 587 тысяч и с января 2021 года по апрель 2022 года — на уровне 620 тысяч.