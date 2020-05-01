КИЕВ, 1 мая — ПРАЙМ. Энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Первого мая 2020 года в 00.01 минуту (время совпадает с мск — ред.) энергоблок №4 Запорожской АЭС отключен от сети и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", — сообщается на сайте.

Таким образом, в настоящее время в работе находятся два энергоблока Запорожской АЭС. Сообщается, что суммарная мощность генераторов составляет 1970 МВт. На энергоблоке №3 идут 134-е сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 – 16-е сутки планового среднего ремонта. Энергоблок №2 находится в резерве.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 километра) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону", — отмечают в компании.