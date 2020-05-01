МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению после роста ранее в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.11 мск июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов показатель рос до отметки в 20,45 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 1,77%, до 25,99 доллара за баррель.

Сегодня вступает в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, но на рынки по-прежнему давит растущее опасение за нехватку места в нефтехранилищах, чем и объясняется изменчивость торгов.

"Хотя это может показаться резким улучшением с апреля, рынок нефти не зафиксировался. Проблема хранения все еще остается большой", — считает аналитик нефтяных рынков Луиз Диксон (Louise Dickson), чье мнение приводит агентство Рейтер.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.