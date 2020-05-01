МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в апреле в месячном выражении на 450 агрегатов, или на 23%, до 1514, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых сократилось на 626, или на 29,2%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении уменьшился на 206, или на 26,7%, и составил 566, в Канаде — на 100, или в четыре раза, до 33 установок.

Количество буровых установок в Европе сократилось на 11 (-8,9%), до 112. На Ближнем Востоке общее число буровых установок уменьшилось на восемь (-1,9%) и составило 420. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) число установок снизилось на 40 (-17%), до 191, в Африке — уменьшилось на пять, или на 4,6%, до 103. В Латинской Америке показатель упал на 80 (-47,3%), до 89 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.