МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб призвал страны ОПЕК+ полностью соблюдать договорённости о сокращении добычи нефти, вступающие в силу сегодня, говорится в заявлении на сайте организации.

В пятницу вступает в силу новое соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+, в течение первых двух месяцев оно составит сразу почти 10 миллионов баррелей в сутки, из которых основной объем придется на Россию и Саудовскую Аравию.

"Перед лицом беспрецедентных трудностей, с которыми сталкивается рынок нефти, крайне важно, чтобы все подписавшие его (соглашение — ред.) страны полностью выполнили обязательства о добровольном сокращении добычи", — говорится в сообщении.

Аркаб также подтвердил готовности Алжира сокращать добычу с 1 мая в соответствии с соглашением.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.